Secondo fonti di mercato, il club inglese ha manifestato interesse per il difensore olandese in forza a un club italiano. La richiesta del club azzurro è stata comunicata ufficialmente, stabilendo un prezzo di vendita. La trattativa si sta concentrando sulla possibilità di trasferimento del giocatore, con il Liverpool tra le squadre più interessate.

"> Sirene inglesi per Sam Beukema. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il difensore del Napoli è finito nel mirino del Liverpool, con un interesse concreto spinto direttamente da Arne Slot. TeamTalk sottolinea come il tecnico dei Reds abbia inserito il centrale olandese nella shortlist difensiva, considerandolo un profilo ideale per la linea a quattro. L’apprezzamento di Slot non è una novità. TeamTalk evidenzia come l’allenatore continui a stimare fortemente Beukema, ritenuto perfetto per caratteristiche tecniche e tattiche nel sistema del Liverpool. Una valutazione che va oltre l’utilizzo attuale nel Napoli, dove il difensore è stato impiegato spesso da braccetto destro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - TeamTalk: “Liverpool su Beukema. Slot lo vuole, Napoli fissa il prezzo”

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