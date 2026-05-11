Anguissa il Galatasaray bussa | il Napoli fissa il prezzo a 20 milioni

Il centrocampista del Napoli, che ha contribuito a vincere tre e quattro scudetti, non è più considerato un elemento incedibile dalla società. Il Galatasaray ha manifestato interesse per il giocatore e ha presentato una proposta ufficiale. Il club partenopeo ha fissato il prezzo di vendita a 20 milioni di euro. La trattativa tra le due squadre è in corso, mentre il calciatore non ha ancora preso una decisione.

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Frank Zambo Anguissa, motore instancabile del centrocampo nell’anno del terzo e quarto scudetto, non è più considerato un intoccabile. Il Napoli sta ridisegnando i propri equilibri in vista della prossima stagione e, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la società sarebbe disposta a valutare con attenzione offerte intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che riflette la volontà del club di monetizzare su un profilo esperto prima che le dinamiche contrattuali inizino a pesare eccessivamente sulle strategie future. Il nodo del rinnovo e l’interesse del Galatasaray. Il fulcro della questione è il contratto in scadenza nel 2027.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa, il Galatasaray bussa: il Napoli fissa il prezzo a 20 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mercato Napoli, il Galatasaray bussa a Manna: nel mirino un centrocampistaNella serata in cui il Galatasaray annienta il Fenerbahce e vola verso la conquista del campionato grazie alle reti di Osimhen e Lang, arriva... Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagliGoretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio?...