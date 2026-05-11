Anguissa il Galatasaray bussa | il Napoli fissa il prezzo a 20 milioni
Il centrocampista del Napoli, che ha contribuito a vincere tre e quattro scudetti, non è più considerato un elemento incedibile dalla società. Il Galatasaray ha manifestato interesse per il giocatore e ha presentato una proposta ufficiale. Il club partenopeo ha fissato il prezzo di vendita a 20 milioni di euro. La trattativa tra le due squadre è in corso, mentre il calciatore non ha ancora preso una decisione.
Frank Zambo Anguissa, motore instancabile del centrocampo nell’anno del terzo e quarto scudetto, non è più considerato un intoccabile. Il Napoli sta ridisegnando i propri equilibri in vista della prossima stagione e, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la società sarebbe disposta a valutare con attenzione offerte intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che riflette la volontà del club di monetizzare su un profilo esperto prima che le dinamiche contrattuali inizino a pesare eccessivamente sulle strategie future. Il nodo del rinnovo e l’interesse del Galatasaray. Il fulcro della questione è il contratto in scadenza nel 2027.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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