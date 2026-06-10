Chiesa Cei | Favorire la presenza delle donne nei ruoli di guida

La Conferenza episcopale italiana ha affermato che è importante favorire la presenza delle donne nei ruoli di autorità e di guida all’interno delle istituzioni religiose. La dichiarazione sottolinea la necessità di garantire una maggiore rappresentanza femminile nelle posizioni di responsabilità, senza specificare modalità o tempi. La comunicazione si rivolge alle strutture ecclesiastiche, invitandole a promuovere una presenza più equilibrata tra uomini e donne nei ruoli di leadership.

È necessario “garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità e di guida” all’interno della Chiesa, alla luce di una situazione in cui le “forme di esercizio dell’autorità” sono “ancora monocratiche e clericali” La prima delle quattro principali linee di orientamento presentate dalla Cei è la necessità di riconnettere vita e Vangelo, dando di nuovo vigore alla diffusione e trasmissione della fede. La seconda e la terza concernono la vita comunitaria e la “corresponsabilità differenziata”, con attenzione alla presenza missionaria dei laici, agli organismi di partecipazione e alla possibilità di nuovi ministeri battesimali, affidabili a donne e uomini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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