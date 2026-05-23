Oltre 2.000 sacerdoti hanno scritto alla Cei chiedendo una posizione chiara sulla crisi palestinese. L’appello riguarda la risposta della Chiesa italiana alla repressione israeliana durante l’operazione sulla Flotilla in acque internazionali. I sacerdoti chiedono parole più nette e concrete sulla tragedia del popolo palestinese, senza entrare nel merito di altre questioni. La richiesta si riferisce alla necessità di un intervento pubblico che esprima solidarietà e condanna delle azioni militari.

“La Chiesa italiana dica una parola più netta e più concreta sulla tragedia del popolo palestinese”. A lanciare questo appello, dopo l’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla in acque internazionali da parte delle forze israeliane, sono oltre 2.200 sacerdoti di 58 Paesi diversi, 25 vescovi e due cardinali che in queste ore hanno consegnato una lettera all’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana a Roma fino al 28 maggio. Nessun attacco a Papa Leone XIV, al cardinale Matteo Maria Zuppi che ringraziano “per i suoi instancabili sforzi di mediazione”, al Patriarca Latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa ma un richiamo fermo e chiaro: “È necessario un passo ulteriore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Più di 2.000 sacerdoti scrivono alla Cei: “La Chiesa dica una parola netta sulla tragedia del popolo palestinese”

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