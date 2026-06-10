Chiellini ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare la Juventus, definendo il suo primo scudetto con la squadra come “una storia da film”. In un’intervista, il difensore ha anche parlato di alcuni ex compagni di squadra, senza entrare nei dettagli. Ha sottolineato che il legame con il club è rimasto forte nel tempo e che il suo percorso con la Juventus è stato caratterizzato da momenti significativi.

di Francesco Spagnolo Chiellini in una lunga intervista ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’ ha affrontato diversi temi parlando anche di alcuni ex compagni. Lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per Giorgio Chiellini. Il dirigente della Juventus ha affrontato diversi temi. Le sue parole. JUVENTUS – « 17 anni di fila in una società sono tantissimi. La Juve è cresciuta. E’ stata al top in Italia e in Europa e non ho mai avuto pensieri di andare via ». RETROSCENA SUL REAL – « Sì, c’è stata la possibilità prima del ciclo vincente. Da una parte mi sarebbe piaciuto viaggiare, sono una persona curiosa. Ma lasciare una legacy del genere, che è una fortuna incredibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini a 360°: «Mai pensato di andare via dalla Juve. L’anno del primo Scudetto una storia da film»

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