L’allenatore della squadra di calcio ha commentato le voci sul possibile titolo della prossima stagione, invitando a non anticipare i giudizi e a mantenere un atteggiamento più tranquillo. Ha espresso la volontà di concentrarsi sul presente, sconsigliando di soffermarsi sui pronostici futuri. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un’intervista, in cui ha evitato di entrare nei dettagli sulle strategie di squadra o sui progetti a lungo termine.

Non parlate a Luciano Spalletti di una Juve da scudetto nella prossima stagione. Il tecnico bianconero, a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Bologna, non ha intenzione di proiettare lo sguardo al futuro, nonostante un sondaggio tra i tifosi bianconeri veda il 72% di loro convinto di poter tornare a lottare per il titolo nella stagione 202627. "Stiamo calmini tutti, se perdiamo una partita si dice "non si può lottare, siamo fuori, le percentuali di punti", poi se si vince una partita si pensa a vincere il campionato il prossimo anno - sbotta Spalletti a Dazn -. Stiamo calmi, perché poi tutte queste pressioni girano anche per i calciatori della Nazionale e via dicendo, vengono determinate dai discorsi che facciamo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Juve da scudetto l'anno prossimo? Stiamo calmini, una bella camomilla prima di dormire..."

Luciano Spalletti e la panchina della Juventus: l'intervista a Sky Sport

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