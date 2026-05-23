Il tecnico ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione le dimissioni e di voler rafforzare la squadra. Ha aggiunto che il percorso intrapreso rimarrà invariato, indipendentemente dai risultati in Champions League. Nel frattempo, la squadra si prepara a disputare il derby, con l’obiettivo di vincere e attendere i risultati dagli altri incontri di campionato.

"Il percorso che dobbiamo fare rimarrà invariato, a prescindere dalla Champions" TORINO - Vincere il derby e aspettare buone notizie dagli altri campi. Ma Champions o meno, il progetto Juve andrà avanti e andrà avanti con Luciano Spalletti. Dopo il passo falso con la Fiorentina che ha forse definitivamente compromesso la corsa al quarto posto, il tecnico bianconero si aspetta domani dai suoi "una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l'importanza della partita, che è un derby. Mi aspetto una reazione corretta per una partita così importante". Inevitabile, però, tornare sulle gare con Verona e Fiorentina che impediranno domani alla Juve di essere padrona del proprio destino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Mai pensato alle dimissioni, costruiremo una Juve forte"

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LUCIANO SPALLETTIs emotional speech to the team after renewing his contract with Juventus

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