Chiara Poggi uccisa da due persone | l' analisi dinamica riscrive la storia

Notizia in breve

Diciannove anni dopo il delitto, l'analisi dinamica suggerisce che Chiara Poggi sia stata uccisa da due persone. La scena del crimine è stata riesaminata, e nuove evidenze sono emerse. Gli investigatori hanno rivisto le testimonianze e i reperti raccolti, portando a una possibile rivisitazione delle responsabilità. Nessuna conferma ufficiale è stata data, ma le indagini proseguono con questa nuova ipotesi.