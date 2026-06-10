Chiara Poggi uccisa da due persone | l' analisi dinamica riscrive la storia
Diciannove anni dopo il delitto, l'analisi dinamica suggerisce che Chiara Poggi sia stata uccisa da due persone. La scena del crimine è stata riesaminata, e nuove evidenze sono emerse. Gli investigatori hanno rivisto le testimonianze e i reperti raccolti, portando a una possibile rivisitazione delle responsabilità. Nessuna conferma ufficiale è stata data, ma le indagini proseguono con questa nuova ipotesi.
Diciannove anni dopo il delitto di Garlasco che sconvolse l'Italia, l’omicidio di Chiara Poggi continua a riservare colpi di scena. L'ultima pista investigativa, rilanciata nelle nuove analisi delle macchie ematiche presenti sulla scena dell’assassinio, punta infatti su un elemento destinato a far discutere: la possibilità che la giovane non sia stata aggredita da una sola persona, ma che nell'azione abbiano avuto un ruolo due individui. Una tesi che nasce soprattutto dall'analisi della dinamica del corpo e delle ferite riportate dalla vittima. Secondo questa ricostruzione, uno dei punti più controversi riguarda il trasporto del cadavere verso le scale della cantina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Chiara Poggi aggredita sul divano: ricostruita la dinamica dell'aggressione
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