Massimo Lovati a La Zanzara | Chiara Poggi uccisa da un sicario Alberto Stasi minacciato

Massimo Lovati ha affermato a La Zanzara che Chiara Poggi è stata uccisa da un'organizzazione criminale internazionale. Secondo le sue dichiarazioni, il sicario coinvolto avrebbe minacciato di morte Alberto Stasi. Queste affermazioni non sono state supportate da prove ufficiali o confermate dalle autorità. La vicenda giudiziaria riguardante il caso Poggi è ancora in corso e si basa su elementi raccolti nel corso delle indagini.

“Chiara Poggi è stata uccisa da una organizzazione criminale internazionale, il sicario ha minacciato di morte Alberto Stasi. Le prove? La bugia di Alberto Stasi sul ritrovamento del cadavere, l’assenza del movente e l’arma del delitto mai trovata”. Sono le parole di Massimo Lovati, ex legale di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Travaglio: Chiara Poggi unica donna a essere uccisa due volte. Alberto Stasi resta unico colpevole

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