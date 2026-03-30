Chiara Poggi uccisa da un solo killer e colpita sulle scale | le prime indiscrezioni delle analisi dei Ris

Le analisi condotte dai Ris dei carabinieri di Cagliari nella villetta di Garlasco, coinvolta nel delitto di Chiara Poggi nel 2007, hanno confermato che la giovane è stata uccisa da un solo aggressore e colpita sulle scale. Le verifiche sono state svolte lo scorso giugno, su richiesta della Procura di Pavia, per approfondire gli elementi emersi nel corso delle indagini.

Il Ris dei carabinieri di Cagliari lo scorso giugno era rientrato nella villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 era stata uccisa Chiara Poggi, per svolgere le ultime analisi volute dalla Procura di Pavia. Ecco le prima indiscrezioni su quanto avrebbero scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Garlasco, per la Bpa del Ris di Cagliari Chiara uccisa da un solo killer e con un ultimo colpo sulle scaleNuovi elementi emergerebbero sul delitto di Garlasco secondo le indiscrezioni relative alla Bpa eseguita dai Ris di Cagliari: la conferma della... Garlasco, la scoperta dei Ris a casa di Chiara Poggi A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a muoversi su un terreno che intreccia memoria giudiziaria e nuove... GARLASCO DELITTO CHIARA POGGI: LA VERITÀ SULLO SCONTRINO E IL MISTERO DEL BIGLIETTO È STATO MARCO