Durante la Milano Football Week, Giuseppe Bergomi ha risposto a domande su calcio italiano e internazionale, senza esitazioni. Tra le questioni sollevate, si è parlato delle possibilità di vittoria nel prossimo Mondiale e della durata del contratto di un ex giocatore con un club di Serie A. Bergomi ha fornito risposte dirette, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi, in un contesto di domande e risposte rapide.

Ospite della Milano Football Week, Giuseppe Bergomi si presta a un botta e risposta senza filtri, rispondendo in pochi secondi a una serie di domande su calcio italiano e internazionale. Dalla possibile vincitrice del Mondiale alla prossima Serie A, passando per la Champions League e il futuro di Cristian Chivu, lo “Zio” si sbilancia con pronostici e opinioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - “Chi vincerà il Mondiale? Quanto rimarrà Chivu all’Inter?”: Bergomi risponde a tutto senza esitazioni

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