Il giornalista commenta la prestazione dell’Inter di Chivu durante la partita all’Olimpico, sottolineando come la squadra abbia mostrato un comportamento solido e determinato. Dopo aver analizzato il dominio nerazzurro sul campo, si concentra sulla prossima sfida contro la Lazio, prevista per mercoledì, nel tentativo di conquistare la Coppa Italia. La stagione dell’Inter viene definita “non banale” e si anticipa un possibile successo nel trofeo nazionale.

di Lorenzo Vezzaro Il giornalista analizza il dominio nerazzurro all’Olimpico e lancia la sfida alla Lazio per il trofeo di mercoledì. L’Inter di Cristian Chivu non accenna a fermarsi. Nonostante il tricolore già cucito sul petto, la vittoria autoritaria ottenuta sul campo della Lazio rappresenta una prova di forza che va oltre i tre punti, confermando la serietà di un gruppo che punta a chiudere l’annata in bellezza. Sandro Sabatini ha voluto sottolineare come i campioni d’Italia stiano continuando a riscrivere i numeri di un’annata partita sotto altri auspici. IL MOMENTO E IL TECNICO – « L’Inter continua ad aggiornare i record di una stagione non banale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini esalta l’Inter di Chivu: «Stagione non banale, ora vincerà la Coppa Italia»

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