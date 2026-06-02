Alla vigilia della semifinale del Roland Garros, Zverev mostra tutta la sua fiducia. Il tedesco, che ha raggiunto la quinta semifinale a Parigi, spiega di non essere concentrato sui possibili avversari ma esclusivamente sul proprio livello di gioco. Alla domanda su chi preferirebbe affrontare nel prosieguo del torneo, la risposta è stata netta: per lui conta soltanto esprimere il miglior tennis possibile. In conferenza, Zverev ha parlato anche del valore della sua medaglia d’oro olimpica, definendola un traguardo che non scambierebbe con nessun titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Chi preferirei affrontare nel finale?": Zverev risponde senza esitazioni

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