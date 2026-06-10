Chi vince i Mondiali? Francia e Spagna favorite | le quote dei bookmaker

Il Mondiale 2026 si apre giovedì, con la prima edizione a 48 squadre e senza la partecipazione dell’Italia. La competizione si svolge negli Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo le quote dei bookmaker, le squadre favorite sono Francia e Spagna. La coppa si disputa per la terza volta consecutiva senza la presenza dell’Italia.

Milano, 10 giugno 2026 - Il conto alla rovescia è finito. Giovedì si alza il sipario sul Mondiale 2026, la prima Coppa del Mondo della storia a 48 squadre, per la terza volta consecutiva senza l'Italia, ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. Il match inaugurale vedrà il Messico affrontare il Sudafrica nello storico Estadio Azteca di Città del Messico. Sarà un'edizione da record, con 104 partite complessive distribuite in 16 città ospitanti e una formula completamente rinnovata che prevede 12 gironi da quattro squadre e una fase a eliminazione diretta che partirà dai sedicesimi di finale. La finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, la casa dei New York Giants e Jets. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Chi vince il Mondiale giocando BENE

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