I bookmaker considerano le squadre europee le favorite per la vittoria ai Mondiali 2026, superando le nazionali sudamericane. La competizione, che sarà la prima con 48 squadre, si avvicina e il focus delle scommesse si concentra su queste nazioni. La fase di preparazione è in corso, mentre il torneo si terrà tra circa tre anni. La rassegna si svolgerà in diverse città, segnando un nuovo formato rispetto alle edizioni precedenti.

Il countdown verso la 23ª edizione della Coppa del Mondo, la prima allargata a 48 squadre, è cominciato. A tre giorni dalla partita inaugurale Messico-Spagna, secondo gli esperti di Sisal sono due le squadre favorite, entrambe a 6,00: la Spagna, che punta all’accoppiata Europeo-Mondiale, non perde una partita ufficiale nei tempi regolamentari da ottobre 2023 e vuole sfatare il tabù di non riuscire a superare il primo turno a eliminazione diretta dal suo unico trionfo iridato del 2010; e la Francia, che ha raggiunto la finale in quattro delle ultime sette edizioni, tra cui le ultime due, e dispone di una rosa senza rivali. Alle loro spalle, l’ Inghilterra proverà a riportare in patria una vittoria che manca da 60 anni e si gioca a 9,00 come il Portogallo dei vecchi e nuovi talenti come Cristiano Ronaldo, all’ultimo Mondiale, e Leao. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Feedpress.me - Mondiali 2026, chi sono le favorite per i bookmaker: europee davanti alle sudamericane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, le favorite per il titolo: Argentina, Spagna, Inghilterra e Francia davanti a tutte?L'edizione 2026 dei Mondiali sarà la più grande di sempre, con un numero di squadre partecipanti e un formato ampliato.

Mondiali hockey ghiaccio 2026: le favorite. Canada e USA davanti a tutti, poi il Nord EuropaI Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026 si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio, subito dopo le Olimpiadi di Milano Cortina.

Temi più discussi: Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio; Mondiali 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo XXL; Mondiali 2026, chi vincerà secondo il Supercomputer Opta; Mondiali 2026, chi sono le favorite? Dal Brasile di Ancelotti a Spagna, Francia e Argentina: occhio a Germania e Portogallo.

#Mondiali2026: chi sono i giocatori più alti e più bassi? La classifica #SkySport x.com

Quali partite del Mondiale 2026 sono trasmesse in chiaro dalla RaiEcco tutto ciò che devi sapere sul torneo ospitato da Stati Uniti e Messico: date, stadi e dove guardare ogni partita. esquire.com

I Migliori XI NON Andando ai Mondiali 2026 | HITC Sevens reddit

Chi vincerà il Mondiale secondo il Supercomputer OptaSiete pronti a Messi contro Ronaldo nei quarti? O a una semifinale tra Francia e Spagna? Ecco tutto quello che potrebbe succedere (o almeno per l'algoritmo) ... sport.sky.it