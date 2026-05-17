Stasera si tiene la finale di Amici 25 su Canale 5, con i bookmaker che indicano un ballerino come favorito alla vittoria. Tuttavia, il televoto può ancora influenzare il risultato definitivo, mettendo in discussione le previsioni degli esperti. La puntata vede protagonisti diversi talenti, con scommesse che si concentrano principalmente su uno dei ballerini in gara. Nessuna decisione è ancora definitiva, e il pubblico ha ancora la possibilità di incidere sull’esito finale.

Finale di Amici 25 su Canale 5: secondo i bookmaker un ballerino è in netto vantaggio, ma il televoto potrebbe ribaltare tutto e cambiare il verdetto dell'edizione. Stasera, domenica 17 maggio, va in onda in prima serata su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi, uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione. L'hype è altissimo per l'ultima puntata del talent ideato e condotto dalla stessa conduttrice, che incoronerà il vincitore tra canto e ballo dopo un Serale ricco di colpi di scena. La gara, secondo quanto riportato dalle principali lavagne dei bookmaker come Sisal, resta apertissima e potrebbe essere proprio il televoto finale a ribaltare ancora una volta gli equilibri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 chi vince stasera? Le quote dei bookmaker sorprendono: un ballerino in fuga

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