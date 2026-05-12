Argentina riprende il principale trasmettitore dell’hantavirus lo tocca e pubblica tutto su TikTok È polemica – Il video

In Argentina, una giovane ha pubblicato su TikTok un video in cui maneggia un topo dalla coda lunga durante un'escursione a Bariloche. Il video ha attirato molte critiche, poiché mostra il gesto senza alcuna precauzione, sollevando preoccupazioni riguardo al rischio di trasmissione dell’hantavirus. L’episodio ha suscitato discussioni tra gli utenti sui comportamenti da adottare in presenza di animali selvatici e sulle conseguenze di condividere contenuti di questo tipo sui social.

Un caso sta scatenando delle polemiche in Argentina, dove una giovane si è ripresa mentre maneggiava un topo dalla coda lunga durante un’escursione a Bariloche. Nella stessa città, ricorda il quotidiano Los Andes, un uomo di 45 anni è stato ricoverato in ospedale (e si trova ora in terapia intensiva) dopo aver contratto l’hantavirus. Mentre in Italia una turista, sua connazionale, è ricoverata a Messina per una brutta polmonite: anche per lei è stato richiesto un test allo Spallanzani, così come per altri casi sospetti in Italia. Il video con il topo dalla coda lunga. L’influencer Marina Korb, secondo il quotidiano Los Andes, ha pubblicato in queste ore un video dove maneggia un topo che per la sua tipologia è proprio un vettore particolare per questo tipo di virus.🔗 Leggi su Open.online

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