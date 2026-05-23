Una settimana dopo la vittoria della Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2026, si torna a parlare di un episodio che ha attirato l’attenzione. Durante la serata, una ballerina italiana ha scambiato un bacio con un’altra persona sul palco. Il gesto ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e sui social media. La questione riguarda se il bacio fosse autentico o parte della performance.

Una settimana dopo il trionfo della Bulgaria all’ Eurovision Song Contest 2026, l’eco della performance italiana continua a risuonare. E non si tratta solo per il quinto posto conquistato da Sal Da Vinci con “ Per sempre sì “, ma soprattutto per quel bacio finale tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta che ha fatto parlare mezza Italia. Un gesto che a molti è sembrato andare oltre la semplice coreografia, troppo intenso per essere solo finzione scenica. In questi giorni di silenzio stampa, Francesca Tocca ha lasciato che i rumors si moltiplicassero senza intervenire, ma ora la ballerina ha scelto di condividere qualcosa di personale, pubblicando su Instagram un carosello di immagini e video che raccontano il dietro le quinte dell’esperienza viennese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Quel bacio all’Eurovision era vero? Il gesto di Francesca Tocca fa ancora discutere

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