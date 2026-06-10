A Reggio Emilia si sollevano dubbi su chi coprirà i costi del fallimento dell’Hellwatt festival. Gli organizzatori non hanno ancora fornito spiegazioni o indicato chi si farà carico delle perdite. La manifestazione, prevista quest’anno, è stata annullata senza comunicazioni ufficiali sui motivi o su eventuali risarcimenti. La situazione ha generato attese e richieste di chiarimenti tra gli iscritti e i sostenitori dell’evento.

Se lo chiedono in tanti a Reggio Emilia, mentre gli organizzatori per ora non rispondono a chi vuole spiegazioni su come sia potuto succedere La clamorosa cancellazione di tutti i concerti del grande festival estivo di Reggio Emilia inizialmente conosciuto come Hellwatt, arrivata dopo settimane di annunci contraddittori, polemiche e misteri è sia un danno di reputazione per la città sia soprattutto una perdita economica per le varie aziende che avevano investito direttamente o indirettamente in quello che doveva essere uno degli eventi musicali più ambiziosi mai organizzato in Italia. E che invece non si terrà e dovrà rimborsare decine di migliaia di biglietti, per colpa di alcune scelte spericolate e ad oggi inspiegabili della società che gestisce la RFC Arena, C. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi pagherà per il fallimento dell’Hellwatt festival?

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