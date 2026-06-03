L’Hellwatt festival, evento programmato a luglio a Reggio Emilia, rischia di essere cancellato. La manifestazione, annunciata come la più grande dell’estate in Italia, non ha ancora confermato la sua realizzazione. Le ragioni precise della possibile cancellazione non sono state comunicate. La data e le modalità dell’evento restano incerte, lasciando gli organizzatori e i partecipanti in attesa di aggiornamenti.

Da mesi l’Hellwatt festival, che avrebbe dovuto tenersi a luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, fa parlare molto di sé, e spesso non per i suoi meriti: l’evento lanciato dal direttore artistico Victor Yari Milani in collaborazione con C.Volo, il consorzio che si occupa dello spazio Campovolo, era stato presentato a dicembre come uno dei più ambiziosi dell’estate con le esibizioni di YeKanye West, Travis Scott, Martin Garrix, Afrojack e altri. Nonostante le premesse trionfali, fin da subito l’Hellwatt festival ha dimostrato di soffrire di seri problemi organizzativi, a partire dalla gestione delle prevendite dei biglietti. Più l’evento si avvicinava, più Victor Yari Milani, alla sua prima esperienza con una manifestazione musicale di grandi dimensioni, dava l’impressione di non avere il polso della situazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La storia assurda dell’Hellwatt festival

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