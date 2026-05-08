L'Hellwatt Festival di Reggio Emilia cambierà nome, poiché il marchio dell'evento, previsto per luglio con la partecipazione di Kanye West, appartiene al direttore dell'organizzazione. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi e segna la fine dell'uso del nome precedente. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato i motivi di questa modifica. La manifestazione musicale si svolgerà comunque nella stessa località e nelle date previste.

Il marchio del grande evento che a luglio dovrebbe ospitare Kanye West apparteneva al direttore artistico che è stato cacciato L’Hellwatt festival, la serie di concerti in programma a luglio a Reggio Emilia alla quale dovrebbero partecipare anche Kanye West e Travis Scott, cambierà nome dopo la ristrutturazione interna seguita alla cacciata del controverso e misterioso direttore artistico Victor Yari Milani e ai diffusi dubbi sulla riuscita dell’evento. D’ora in poi verranno usate formule più generiche come “rassegna estiva all’RCF Arena”, dal nome dell’enorme area gestita dalla società C.Volo dove sono in programma i concerti, oppure “Summer shows”.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Hellwatt festival di Reggio Emilia non si chiamerà più Hellwatt festival

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