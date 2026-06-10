Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | le anticipazioni i casi e le inchieste del 10 giugno

Nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3: al centro i casi di Paula Bran Yépez, Pamela Genini e Liliana Resinovich con testimonianze inedite, documenti esclusivi e nuovi sviluppi investigativi. Nuova puntata di Chi l'ha visto? in onda stasera su Rai 3 alle 21:15 con un appuntamento ricco di aggiornamenti e testimonianze inedite su alcuni dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni. Si torna a parlare della scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, con nuove dichiarazioni della madre e l'ipotesi che la giovane non si sia mai realmente allontanata da Farneta secondo la Procura. Spazio anche al caso di Pamela Genini, tra documenti inediti e dubbi ancora aperti sull'omicidio, e agli aggiornamenti su Liliana Resinovich, con nuove analisi sui reperti che potrebbero risultare decisive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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