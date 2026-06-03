Nuova puntata di "Chi l'ha visto?" su Rai 3 con Federica Sciarelli: i casi di Paula Andrea Bran Yépez, Pamela Genini e Claudia De Chirico tra indagini riaperte e nuovi sviluppi. Stasera su Rai 3 torna Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti. La puntata del 3 giugno si concentra su tre vicende principali: la scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez da Farneta (Lucca), con il marito ora indagato per omicidio e occultamento di cadavere; il caso di Pamela Genini, al centro di un processo per violenza di genere che riapre il dibattito sulle mancate tutele; e la morte di Claudia De Chirico a Terlizzi, con le indagini ancora in corso dopo il blocco dell'archiviazione da parte del Gip. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni, i casi e le inchieste del 3 giugno

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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E' presente un’infrazione relativa alla sua targa: Attenzione agli SMS come questo apparentemente. Invitano a cliccare un link per saldare una multa, ma si tratta di un tentativo di #phishing per rubare dati personali. Ci sono altre segnalazioni? #chilhavisto x.com

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