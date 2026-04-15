Nella puntata del 15 aprile di Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli si parla di emergenza giovani, del caso Prospero, del mistero di Campobasso e del DNA trovato sul corpo di Romina Del Gaudio dopo 21 anni. Questa sera alle 21:20, mercoledì 15 aprile, torna in prima serata su Rai 3 Chi l'ha visto?, con un nuovo appuntamento ricco di casi, testimonianze e aggiornamenti. Alla guida dello storico programma, come sempre, Federica Sciarelli, volto simbolo della trasmissione più longeva della rete. Chi l'ha visto? Cosa vedremo stasera Una serata densa di storie ancora senza risposta quella di Chi l'ha visto?, che anche oggi accende i riflettori su vicende che intrecciano dolore, dubbi e nuove possibili svolte.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 15 aprile

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