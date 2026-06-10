chi ha ucciso il centrodestra in sicilia

Sembra la canzone degli 883 che chiedeva chi ha ucciso l’Uomo Ragno, e forse l’assassino è lo stesso. Sembrava che il centrodestra siciliano fosse la linea Maginot di quello italiano. La Sicilia era la terra dei moderati, di coloro che cambiavano poco per non cambiare nulla, dei Gattopardi indolenti e immutabili. Invece questa linea, difensiva più che offensiva, nessun leader a risalire lo stivale per sedere sulla sedia di Crispi, sembra venir giù. Sembra, stante anche le dichiarazioni di tanti attori del campo governativo, che qualcuno abbia ucciso il centrodestra, macinatore di consensi prima per la DC, poi per Forza Italia, ed oggi per il variegato all’amarena, molto amara, che è il centrodestra siciliano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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