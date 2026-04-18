Chi è Paolo Marincolo carriera e vita privata moglie figli

Paolo Marincolo è un ballerino e coreografo italiano molto seguito sui social, con oltre due milioni di follower. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel campo della danza e della coreografia, rendendolo una figura nota nel settore. Per quanto riguarda la vita privata, si sa che è sposato e ha figli, anche se non sono state rilasciate molte informazioni pubbliche sulla sua famiglia.

Chi è Paolo Marincolo, un ballerino e coreografo originario di Rossano Calabro, ha trovato fama inaspettata in Polonia grazie ai suoi video su TikTok, dove è conosciuto come “Mister ItaloDisco”. Nato il 2 agosto 1974, Paolo ha sempre avuto una passione per la danza, che ha coltivato sin da bambino. Dopo aver vissuto per tutta la vita in Calabria, ora è diventato una celebrità nel mondo digitale, conquistando un pubblico vasto e internazionale attraverso coreografie semplici e coinvolgenti che hanno fatto ballare migliaia di persone. La sua notorietà è esplosa principalmente grazie al brano ItaloDisco dei The Kolors, che ha ispirato molti dei suoi video virali.🔗 Leggi su Lawebstar.it

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