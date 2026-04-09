Aleandro Baldi, cantante noto per aver vinto due volte al Festival di Sanremo, nel 1992 con Francesca Alotta e nel 1994 nella categoria Campioni, ha una vita privata in parte nota. La moglie del musicista è presente nella sua biografia, così come i figli, anche se i dettagli specifici non vengono divulgati pubblicamente. La carriera di Baldi si è sviluppata negli ultimi quarant'anni, con successi e partecipazioni importanti in Italia.

Nel corso della sua carriera quarantennale Aleandro Baldi, ha conquistato due vittorie al Festival di Sanremo: nel 1992 in coppia con Francesca Alotta nella sezione Nuove Proposte, dove hanno presentato Non Amarmi, e due anni dopo tra i Campioni con Passerà. Stasera il cantante sarà tra gli ospiti di Stanno Tutti Invitati, seconda puntata dello show di Pio e Amedeo, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Aleandro Civai nasce nel 1959 alle porte di Firenze: non vedente dalla nascita, inizia il suo percorso nel mondo della musica suonando la chitarra, per poi incidere una cassetta che viene ascoltato da Giancarlo Bigazzi, che deciderà di seguirlo nella sua carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Aleandro Baldi: figli e vita privata del cantante di “Non Amarmi”

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Aleandro BaldiIl cantautore toscano ha trionfato due volte a Sanremo, nel 1992 con Non amarmi e nel 1994. Ma una circostanza amara lo ha allontanato per sempre dal Festival. libero.it