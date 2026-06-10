L’Atalanta ha acquistato Ljubo Puljic dal Bayern Monaco. Il difensore ha 23 anni e proviene dalla squadra giovanile del club tedesco. Ha iniziato la sua carriera in Croazia, poi si è trasferito in Germania. Puljic è alto circa 1,88 metri e si distingue per la sua capacità nel gioco aereo e la fase difensiva. Ha già esordito in competizioni ufficiali con il Bayern Monaco e ha partecipato a diverse competizioni internazionali.

Chi è Ljubo Puljic, nuovo arrivo all’Atalanta dal Bayern Monaco. La storia e le caratteristiche tecniche del giocatore. Il calciomercato dell’Atalanta si conferma uno dei più attenti e lungimiranti a livello internazionale, sempre vigile sui migliori talenti emergenti. La dirigenza nerazzurra sta infatti definendo gli ultimissimi dettagli per mettere a segno un importante colpo per la retroguardia: è in via di chiusura l’intesa – secondo Fabrizio Romano – per il trasferimento di Ljubo Puljic, promettente prospetto attualmente in forza all’ FC Bayern II. La società orobica si assicura così uno dei profili difensivi più ricercati del panorama europeo, superando una folta e agguerrita concorrenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Calcionews24.com - Chi è Ljubo Puljic, il colpo messo a segno dall’Atalanta dal Bayern Monaco. La sua storia e il suo identikit tecnico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Calum McFarlane, nuovo allenatore del Chelsea dopo l’esonero di Rosenior. La sua storia e il suo identikitIl Chelsea ha annunciato il nuovo allenatore della prima squadra, dopo aver esonerato l’allenatore precedente.

Leggi anche: Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero

Si parla di: Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale.

Scopriamo le caratteristiche di Puljic, il primo arrivo dell’estate nerazzurraL'Atalanta rinforza la propria retroguardia con un acquisto in prospettiva, ma verrà immediatamente valutato per la Prima ... calcioatalanta.it

Milan, discorsi per Puljic del Bayern: retroscena sulla Juve | CMIl Milan continua a operare sul mercato anche in proiezione futura. In tal senso è confermato il forte interesse dei rossoneri per Ljubo Puljic, talentuoso difensore croato di proprietà del Bayern ... calciomercato.it