Il Milan ha annunciato l’acquisto di Andrej Kostic dal Partizan. Si tratta di un calciatore che, secondo le fonti ufficiali, ha giocato nel club serbo e ora si unirà alla squadra rossonera. Il suo arrivo fa parte delle strategie del club per la prossima stagione, con un focus su rinforzi nel reparto offensivo. Kostic è stato presentato come nuovo membro del roster, senza ulteriori dettagli sui termini del trasferimento.

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© Calcionews24.com - Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero

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Tutto quello che riguarda Andrej Kostic

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Milan, giornata di visite mediche per Andrej Kostic: le cifre dell'operazione Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook

Il Milan ha chiuso il colpo Andrej Kostic. Kostic ha già svolto le visite mediche questa mattina a Milano. Cifre dell'operazione: mi dicono 3.5 milioni di euro come base fissa, più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita @MatteMoretto x.com