Chi è Calum McFarlane nuovo allenatore del Chelsea dopo l’esonero di Rosenior La sua storia e il suo identikit

Il Chelsea ha annunciato il nuovo allenatore della prima squadra, dopo aver esonerato l’allenatore precedente. Il nome scelto è Calum McFarlane, professionista con un passato nel settore giovanile e senza esperienze come capo allenatore di squadre di prima divisione. La decisione è stata comunicata dalla dirigenza, che ha deciso di affidargli la guida tecnica per la prossima fase del campionato.

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