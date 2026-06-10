Alexander Sørloth ha 28 anni e gioca come attaccante. La Juventus sta lavorando per concludere rapidamente l'acquisto del calciatore, che attualmente milita in un club di prima divisione. Sørloth è alto circa 1,91 metri e si distingue per la sua forza fisica e capacità di finalizzazione. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli.

La Juventus spera di chiudere il prima possibile la trattativa per il suo nuovo attaccante: Alexander Sørloth. Giocatore di origini norvegesi, nato il 5 dicembre del 1995 a Trondheim e figlio dall’ ex calciatore professionista, Gøran Sørloth. Dopo varie esperienze a spasso per l’Europa, l’attaccante 30enne è riuscito a trovare la sua maturità calcistica soltanto nel 2023 con il Villarreal, in una stagione in cui collezionò 23 gol in 34 gare. I numeri non passarono inosservati, l’Atletico Madrid nel 2024 bussò alla porta del Villarreal e i Colchoneros riuscirono a prelevare l’attaccante norvegese per 32 milioni di euro. Nonostante non sia mai stato un titolare inamovibile negli undici di Diego Simeone, è sempre riuscito a sfruttare i pochi minuti concessi, riuscendo comunque a collezionare discrete statistiche (33 gol in 70 match). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Chi è Alexander Sørloth: età, carriera e caratteristiche tecniche

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