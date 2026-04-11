Bianca Atzei, cantante italiana nata nel 1987, è conosciuta per la sua carriera musicale e per la partecipazione a diversi programmi televisivi. Nel corso degli anni ha avuto una relazione con Stefano Corti, con cui ha avuto un figlio di nome Noah Alexander. La coppia si è poi separata, ma i motivi di questa rottura non sono stati resi pubblici. La loro storia ha attirato l’attenzione di molti follower e media.

La relazione tra Stefano Corti e Bianca Atzei è stata una delle più seguite degli ultimi anni, un legame nato con entusiasmo e vissuto con grande intensità, fino alla nascita del loro bambino, Noah Alexander. Il 2025, però, ha segnato per la cantante un periodo di cambiamenti profondi, personali e professionali, culminati nella decisione di chiudere la storia con il volto de Le Iene. Una scelta sofferta, ma chi è davvero Bianca Atzei? Qual è stato il percorso che l’ha portata fino a questa scelta? E quali sono i motivi che hanno portato alla fine della relazione con Stefano Corti? Scopriamolo insieme. Bianca Atzei, all’anagrafe Veronica Atzei, nasce a Milano l’8 marzo 1987 da una famiglia di origini sarde.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Bianca Atzei, ex compagna di Stefano Corti: età, carriera, il figlio Noah Alexander e i motivi della separazione

Chi sono gli ex di Bianca Atzei, dal primo importante Max Biaggi all’ultimo Stefano Corti (padre del figlio Noah)Il primo amore noto di Bianca Atzei è con il pilota Max Biaggi, ex campione di MotoGP.

Chi sono le ex importanti di Stefano Corti, la mamma del primo figlio Gabriele, Veronica Ruggeri e Bianca Atzei (mamma del secondo figlio Noa)Stefano Corti è stato legato alla collega Veronica Ruggeri (si sono messi insieme tra il 2016 e il 2017), finché non è arrivato l’annuncio della...