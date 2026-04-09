Richard Ríos Montoya, 25 anni, è un centrocampista colombiano che attualmente gioca con lo SL Benfica. È stato inserito nel mirino del Napoli come primo obiettivo per il mercato estivo 2026. La trattativa tra il club italiano e il giocatore è ancora in fase preliminare. Ríos si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per il ruolo di centrocampo che ricopre con regolarità nel suo attuale team.

CHI È RICHARD RÍOS. Richard Ríos Montoya, 25 anni, è il centrocampista colombiano dello SL Benfica entrato nel mirino del Napoli come primo grande obiettivo del mercato estivo 2026. Nato a Vegachí, Colombia, è cresciuto nel futsal prima di esplodere al Palmeiras e conquistare l’Europa con il Benfica per 27 milioni di euro. Nella stagione in corso conta 40 presenze, 5 gol e 5 assist. Secondo Gianluca Di Marzio (Sky Sport), il Napoli ha già avviato i contatti: il Benfica chiede oltre 35 milioni, il Napoli si ferma per ora a 30. Il club portoghese deve effettuare almeno una cessione entro il 30 giugno 2026, e Ríos è il candidato principale. Chi è Richard Ríos, il centrocampista del Benfica nel mirino del Napoli?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Chi è Richard Ríos: carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con il Napoli per il centrocampista colombiano del Benfica

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