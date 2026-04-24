Il mercato calcistico si anima con l'interesse della Juventus nei confronti di un calciatore svizzero. La società bianconera ha fatto arrivare una richiesta ufficiale al club di appartenenza del giocatore, che milita in un campionato europeo. La trattativa riguarda un possibile trasferimento, ma ancora non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul prezzo. Il calciatore è finito sotto la lente anche di altre squadre di Serie A.

Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco: tratta con Martin ma. L’indiscrezione dalla Spagna Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Conferenza stampa Sammarco pre Verona Lecce: «Orban non è convocato, ha fatto un gesto lontano dai miei valori! Nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti

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