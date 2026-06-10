ChatGPT a 1 miliardo di utenti | la sfida di Claude accelera il mercato

Claude ha raggiunto un miliardo di utenti, aumentando la competizione nel mercato dei chatbot. La sua crescita potrebbe ridurre il tempo di utilizzo di ChatGPT, che sta perdendo utenti negli Stati Uniti. Le ragioni di questa diminuzione non sono state specificate, ma si osserva un calo di utenti americani per il modello di OpenAI. La concorrenza tra le piattaforme di intelligenza artificiale si intensifica con l’espansione di nuovi player come Claude.

Come può Claude erodere il tempo di utilizzo su ChatGPT?. Perché gli utenti americani stanno abbandonando il modello di OpenAI?. Quanto influenzerà la crescita di Anthropic sulla quotazione in borsa?. Cosa determinerà il dominio tra un monopolio o un mercato frammentato?.? In Breve ChatGPT conta 900 milioni di utenti settimanali attivi dopo il traguardo di maggio 2026. Claude registra una crescita annua del 640% raggiungendo 56 milioni di utenti mensili. L'uso di Claude riduce del 5% il tempo trascorso su ChatGPT negli USA. OpenAI conta 50 milioni di abbonati paganti in vista della quotazione in borsa. ChatGPT raggiunge il miliardo di utenti mensili mentre la crescita di Claude accelera drasticamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ChatGPT raggiunge 1 miliardo di utenti mensili, ma Claude cresce 10 volte più in frettaChatGPT ha raggiunto 1 miliardo di utenti mensili a maggio 2026, battendo ogni record. Ma Claude di Anthropic cresce del 640% e inizia a rosicchiare terreno. smartworld.it

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