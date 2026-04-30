Anthropic ha ricevuto offerte per un nuovo round di finanziamenti valutato circa 50 miliardi di dollari, portando la stima complessiva a circa 900 miliardi di dollari. La società ha registrato ricavi per circa 40 miliardi di dollari, un dato che alimenta le ipotesi di una prossima quotazione in borsa. La società sta così sfidando il mercato con una crescita significativa che attira l’interesse degli investitori.

? Cosa sapere Anthropic riceve offerte per un round da 50 miliardi con valutazione a 900 miliardi.. La crescita dei ricavi a 40 miliardi spinge la società verso una possibile quotazione.. Anthropic riceve offerte per un round di finanziamento da 50 miliardi di dollari con una valutazione che sfiora i 900 miliardi, spinta da una crescita dei ricavi che ha superato i 30 miliardi di dollari annui. Il mercato del capitale privato sta reagendo con un interesse frenetico alla società produttrice dell’assistente Claude. Le proposte avanzate dagli investitori puntano a una valutazione compresa tra gli 850 e i 900 miliardi di dollari, un salto quantico rispetto ai 380 miliardi registrati nel febbraio precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Claude sfida il mercato: Anthropic punta ai 900 miliardi di valore

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