Nella giornata di oggi, gli utenti italiani hanno riscontrato difficoltà di accesso ai servizi di intelligenza artificiale ChatGPT, Claude e Gemini. Il problema ha coinvolto più piattaforme contemporaneamente, generando disagi tra coloro che utilizzano queste tecnologie. Le aziende hanno attribuito il guasto a problemi nella rete globale, senza fornire dettagli specifici sulle cause tecniche. La situazione ha influenzato le attività di chi fa affidamento su questi strumenti digitali.

Un blackout simultaneo ha colpito ChatGPT, Claude e Gemini in Italia il 20 aprile, con il down reso palese da un picco di segnalazioni nel pomeriggio. All’evento non è legata nessuna rivendicazione di hacker: si pensa quindi a un probabile problema di rete globale. Il disservizio, rientrato in poche ore, ha provocato comunque diversi disagi, testimoniando ancora una volta il ruolo chiave rivestito dall’AI. Il down simultaneo delle AI La vasta anomalia tecnica ha avuto origine nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, interessando i principali servizi di intelligenza artificiale generativa utilizzati anche in Italia, causando disservizi diffusi e simultanei.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - ChatGPT down con Gemini e Claude, problemi di accesso all'intelligenza artificiale e disagi per gli utenti

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