Charvensod | 17 bambini celebrano la maturità e il valore del rispetto

Notizia in breve

Diciassette bambini di Charvensod hanno celebrato la loro maturità con una cerimonia dedicata ai valori del rispetto. Durante l’evento, hanno condiviso riflessioni sul significato del rispetto e hanno presentato un progetto realizzato con il loro impegno per il territorio. Il lavoro includeva attività di pulizia e decorazioni pubbliche, con l’obiettivo di contribuire alla comunità locale. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del rispetto tra i più giovani e la partecipazione civica.