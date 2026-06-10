Charvensod | 17 bambini celebrano la maturità e il valore del rispetto
Diciassette bambini di Charvensod hanno celebrato la loro maturità con una cerimonia dedicata ai valori del rispetto. Durante l’evento, hanno condiviso riflessioni sul significato del rispetto e hanno presentato un progetto realizzato con il loro impegno per il territorio. Il lavoro includeva attività di pulizia e decorazioni pubbliche, con l’obiettivo di contribuire alla comunità locale. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del rispetto tra i più giovani e la partecipazione civica.
Quale valore ha vinto il voto tra i piccoli cittadini?. Cosa hanno costruito concretamente gli studenti per il loro comune?. Come hanno celebrato il legame con la storia locale?. Perché questo percorso trasforma i bambini in attori della comunità?.? In Breve 13 bambini su 17 hanno votato il rispetto come valore comunitario prioritario. Progetto ABCivico ha portato alla creazione di panchine e nuovi pannelli informativi. Mosaico con sassi colorati realizzato per celebrare l'80° della Ricostituzione. Video digitale prodotto dalla scuola Adelline Lucianaz dedicato al territorio locale. A Charvensod i 17 bambini delle quinte ricevono la maturità comunale come simbolo di impegno civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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