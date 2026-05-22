A Bordighera, Marzia Baldassarre ha rivolto un appello sottolineando l’importanza del rispetto nel contesto cittadino. Durante un intervento pubblico, ha posto alcune domande sulla futura gestione quotidiana dei quartieri dopo le recenti elezioni. Nell’ambito delle sue dichiarazioni, ha anche evidenziato alcune criticità emerse tra le botteghe locali, senza entrare nel dettaglio delle situazioni specifiche. La discussione si concentra sulle sfide legate alla vita quotidiana e alle relazioni tra residenti e attività commerciali.

? Domande chiave Come cambierà la gestione quotidiana dei quartieri dopo il voto?. Quali criticità concrete ha raccolto Marzia Baldassarre tra le botteghe?. Perché il concetto di rispetto è diventato il fulcro della campagna?. Cosa propone Bordighera Domani per colmare il distacco dai palazzi?.? In Breve Votazioni previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026 a Bordighera.. Programma basato su settimane di incontri con commercianti e associazioni locali.. Candidatura legata alla lista civica Bordighera Domani per gestire criticità del territorio.. Obiettivo di maggiore presenza amministrativa per le famiglie e i giovani locali.. Il messaggio conclusivo di Marzia Baldassarre arriva a Bordighera questo venerdì 22 maggio 2026, a ridosso delle votazioni previste per il 24 e il 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera, l’appello di Marzia Baldassarre: il valore del rispetto

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