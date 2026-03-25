In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, gli artigiani del Friuli Venezia Giulia si preparano a celebrare la festa di San Giuseppe Artigiano, prevista per sabato 28 marzo a partire dalle 9. La ricorrenza coinvolge il mondo artigianale locale, che ricorda con questa manifestazione il valore del “fare” e della tradizione. La celebrazione si svolge in un contesto che comprende diverse attività e iniziative dedicate ai mestieri artigianali.

Nel cinquantesimo del sisma del 1976, tutto il mondo artigiano del Friuli Venezia Giulia celebrerà la festa di San Giuseppe Artigiano quest’anno sabato 28 marzo, dalle 9.45, a Gemona all’Isis D’Aronco, via Battiferro 7, su iniziativa di Confartigianato Imprese Udine. In questa circostanza saranno premiati artigiani che si sono in diversi modi particolarmente distinti nella loro professione e nel corso della propria attività lavorativa. In particolare, saranno premiate 20 aziende, di cui 5 con collegamento significati al 1976; saranno consegnati tre premi special dedicati a Pmi, Donne Impresa e Giovani Imprenditori; alcune targhe di ringraziamento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Nel ricordo del sisma ’76 il valore del “fare” friulano: gli artigiani celebrano San Giuseppe

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