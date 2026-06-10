In Spagna, sono state confermate le modifiche all’impianto frenante di Charles Leclerc. Dopo diverse settimane di discussioni e analisi tecniche, la squadra ha deciso di aggiornare i freni del pilota. Questa scelta segue un periodo di valutazioni approfondite e confronti tra i tecnici. Non sono stati forniti dettagli specifici sui componenti o sulle tempistiche dell’intervento. La decisione riguarda esclusivamente il sistema frenante di Leclerc, senza altri cambiamenti noti per il momento.

Dopo settimane di riflessioni e confronti tecnici, in casa Ferrari sembra essere maturata una decisione significativa sul fronte dell’impianto frenante di Charles Leclerc. Secondo quanto emerge dalle immagini e dalle informazioni provenienti dal paddock di Barcellona, il pilota monegasco adotterà una nuova configurazione a partire dal Gran Premio di Spagna, seguendo una strada già intrapresa in precedenza dal compagno di squadra Lewis Hamilton. La scelta arriva al termine di un periodo particolarmente complesso per Leclerc, che negli ultimi due appuntamenti iridati aveva espresso pubblicamente il proprio malcontento per il comportamento dei freni, evidenziando sensazioni non ottimali in fase di staccata e una fiducia limitata nella vettura nelle situazioni più critiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc con nuovi freni a Barcellona? Arrivano conferme dalla Spagna

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Charles Leclerc has a Monaco problem

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