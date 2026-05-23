Al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, Charles Leclerc ha dichiarato che ci sono problemi con i freni della sua vettura, che devono essere risolti. Ha aggiunto che, a parte questo, la macchina funziona bene. Leclerc ha mostrato insoddisfazione senza approfondire ulteriori dettagli, limitandosi a sottolineare la necessità di intervenire sui freni prima della gara principale.

Charles Leclerc non ha troppa voglia di sorridere al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota della Ferrari non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita, fermandosi in sesta posizione a debito distacco anche dal compagno di scuderia. La pole position è stata fissata da George Russell con il tempo di 1:12.965 e 68 millesimi di margine su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Lando Norris a 315. Quarta posizione per Oscar Piastri a 334 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 361 mentre è sesto Charles Leclerc a 445. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc lancia l’allarme: “Dobbiamo risolvere i problemi con i freni, per il resto la macchina è ok”

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