F1 Charles Leclerc lancia l’allarme | Dobbiamo risolvere i problemi con i freni per il resto la macchina è ok
Charles Leclerc ha dichiarato che bisogna risolvere i problemi ai freni della sua vettura, anche se il resto delle condizioni sono buone. Al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, il pilota ha mostrato preoccupazione per le difficoltà tecniche riscontrate durante le qualifiche. Non ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva e ha evidenziato la necessità di interventi sulla componentistica frenante prima della gara.
Charles Leclerc non ha troppa voglia di sorridere al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota della Ferrari non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita, fermandosi in sesta posizione a debito distacco anche dal compagno di scuderia. La pole position è stata fissata da George Russell con il tempo di 1:12.965 e 68 millesimi di margine su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Lando Norris a 315. Quarta posizione per Oscar Piastri a 334 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 361 mentre è sesto Charles Leclerc a 445. 🔗 Leggi su Oasport.it
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