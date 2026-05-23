F1 Charles Leclerc lancia l’allarme | Dobbiamo risolvere i problemi con i freni per il resto la macchina è ok

Notizia in breve

Charles Leclerc ha dichiarato che bisogna risolvere i problemi ai freni della sua vettura, anche se il resto delle condizioni sono buone. Al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, il pilota ha mostrato preoccupazione per le difficoltà tecniche riscontrate durante le qualifiche. Non ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva e ha evidenziato la necessità di interventi sulla componentistica frenante prima della gara.