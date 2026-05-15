L’avventura di Pechino Express è veramente tanto stancante non credo che la rifaremmo In Finale volevamo i Rapper | parlano Chanel Totti e Filippo Laurino

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti e Filippo Laurino, noti per la loro partecipazione a “I Raccomandati”, hanno vinto l’ultima edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”. La finale, trasmessa ieri sera su Sky e disponibile su NOW, ha visto i due concorrenti prevalere dopo un percorso impegnativo che li ha portati attraverso diverse tappe in Asia. Durante un’intervista, i vincitori hanno commentato che l’esperienza è risultata molto faticosa e hanno dichiarato di non volerla ripetere, aggiungendo che nella finale avrebbero preferito incontrare i rapper.

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La coppia de “I Raccomandati” Chanel Totti e Filippo Laurino ha vinto l’edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”, al termine della finale, andata in onda ieri 14 maggio su Sky e in streaming su NOW. Secondo posto per un soffio Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia delle “Le DJ”, terzi invece Fiona May e Patrick Stevens, la coppia de “I Veloci”. “Lo zaino non lo toglievo neanche più, ormai ero abituata. – ha confessato Chanel dopo la vittoria – Non ci aspettavamo per niente la vittoria. Quando abbiamo percorso l’ultimo pezzo di strada prima del Tappeto Rosso eravamo molto emozionati. A 18 anni un’esperienza così è forte, ma bellissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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