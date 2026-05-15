Chanel Totti e Filippo Laurino, noti per la loro partecipazione a “I Raccomandati”, hanno vinto l’ultima edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”. La finale, trasmessa ieri sera su Sky e disponibile su NOW, ha visto i due concorrenti prevalere dopo un percorso impegnativo che li ha portati attraverso diverse tappe in Asia. Durante un’intervista, i vincitori hanno commentato che l’esperienza è risultata molto faticosa e hanno dichiarato di non volerla ripetere, aggiungendo che nella finale avrebbero preferito incontrare i rapper.

La coppia de “I Raccomandati” Chanel Totti e Filippo Laurino ha vinto l’edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”, al termine della finale, andata in onda ieri 14 maggio su Sky e in streaming su NOW. Secondo posto per un soffio Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia delle “Le DJ”, terzi invece Fiona May e Patrick Stevens, la coppia de “I Veloci”. “Lo zaino non lo toglievo neanche più, ormai ero abituata. – ha confessato Chanel dopo la vittoria – Non ci aspettavamo per niente la vittoria. Quando abbiamo percorso l’ultimo pezzo di strada prima del Tappeto Rosso eravamo molto emozionati. A 18 anni un’esperienza così è forte, ma bellissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’avventura di Pechino Express è veramente tanto stancante, non credo che la rifaremmo. In Finale volevamo i Rapper”: parlano Chanel Totti e Filippo Laurino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pechino Express, Costantino della Gherardesca: Nuova stagione cinematografica

Sullo stesso argomento

Pechino Express 2026, Chanel Totti e Filippo Laurino vincono la finaleLa finale di Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente ha visto vincitori Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei Raccomandati, al termine...

Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026: il riassunto della finaleÈ stata una finalissima al cardiopalma e non poteva essere altrimenti vista la grinta delle tre coppie rimaste in gara, ma alla fine sono stati i...

Stasera c'è la finalissima di #PechinoExpress! Dopo oltre 5000km attraverso Indonesia, Cina e Giappone, i #Veloci, i #Raccomandati e le #Dj affronteranno l'ultima decisiva ed emozionante corsa Chi vincerà? @PechinoExpress alle 21:15 su @SkyIt x.com

Scalo di 6h 30m a Pechino, hai qualche consiglio? reddit

Pechino Express, trionfano Chanel Totti e Filippo Laurino: i Raccomandati conquistano l’OrienteDopo oltre 5mila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone, la coppia vince la finale davanti alle DJ Jo Squillo e Michelle Masullo. Terzi Fiona May e Patrick ... repubblica.it

Pechino Express, la finale in Giappone con Guido Meda è l'avventura definitiva. Ecco cosa succederà tra Nara e TokyoUltima puntata con Pechino Express: l'edizione 2026 arriva al termine in Giappone, con partenza da Nara e tappa finale a Kyoto. Tre coppie rimaste in gara, con le Dj favorite e Chanel Totti sorpre ... mowmag.com