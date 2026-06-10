A partire da ottobre 2026, una nuova direttrice guiderà lo studio di creazione dei gioielli di una casa di moda di lusso, sostituendo la precedente che è deceduta a fine 2024. La designer assumerà responsabilità strategiche e stilistiche su tutte le collezioni di gioielleria e alta gioielleria della maison.

Sarà Marie-Laure Cérède la nuova Director of Jewelry Creation Studio. La designer succede a Patrice Leguéreau (scomparsa a fine 2024) e sarà operativa da ottobre 2026, e si occuperà di leadership strategica e stilistica di tutte le collezioni di gioielleria e alta gioielleria della Maison. A lei, inoltre, spetterà il coordinamento di tutte le attività dei team di sviluppo dislocati tra i due hub di Parigi e Ginevra e ripoterà direttamente a Frédéric Grangié, Presidente della divisione Watches & Fine Jewelry. È Marie-Laure Cérède la nuova Direttrice della sezione gioielli di Chanel. Frédéric Grangié, Presidente della divisione, ha commentato la notizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chanel inaugura una nuova era dei gioielli con Marie-Laure Cérède

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nazionale, il fallimento è totale! 3 errori imperdonabili che ci costano il Mondiale

Notizie e thread social correlati

Matthieu Blazy dichiara il suo amore a New York con la campagna Chanel per "Métiers d’Art". La città prende vita nelle vesti Chanel di una nuova eroina metropolitana Chanel ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria per la prima collezione Métiers d’Art di Matthieu Blazy, ambientata a New York.

Leggi anche: I BTS tornano dopo quattro anni: “Arirang” inaugura una nuova era del K-pop

Passaggi preziosi: Marie-Laure Cérède lascia Cartier e diventa direttrice creativa dei gioielli ChanelMarie-Laure Cérède è stata nominata direttrice della categoria Gioielli di Chanel, un ruolo che ricoprirà ufficialmente dal prossimo ottobre. La designer si occuperà della gioielleria e dell’alta gioi ... ilsole24ore.com

Chanel punta su Marie-Laure Cérède per guidare la gioielleriaChanel ha ufficializzato la nomina di Marie-Laure Cérède alla direzione del suo Jewelry creation studio. Come riporta Wwd, la designer ... pambianconews.com