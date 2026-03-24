Life&People.it Ormai se ne parla ovunque. Il ritorno dei BTS è un fenomeno storico che sta indirizzando l’attenzione planetaria in un unico punto di convergenza. Il 20 marzo è stato pubblicato Arirang, il nuovo album della boyband sudcoreana. Il progetto discografico segna la fine di un quadriennio di silenzio di gruppo imposto dall’adempimento del servizio militare obbligatorio, passaggio istituzionale inevitabile nel contesto normativo della Corea del Sud. In questa lunga pausa, l’assenza del gruppo ha gravato sull’attesa dei fan e sull’intero ecosistema culturale e mediatico che li circonda. Dal debutto nel 2013, i Bangtan Sonyeondan hanno eroso e ricomposto le categorie del genere pop, operando una torsione semantica e culturale che ha condotto il K-pop oltre i limiti musicali. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - I BTS tornano dopo quattro anni: “Arirang” inaugura una nuova era del K-pop

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