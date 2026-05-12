Pallanuoto la Pro Recco vince in Croazia e si qualifica alla Final Four di Champions League!

Nella quinta giornata dei quarti di finale di Champions League, la squadra italiana di pallanuoto ha ottenuto una vittoria in Croazia che le permette di accedere alla Final Four della competizione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione italiana, confermando il passaggio del turno e la qualificazione alle ultime fasi del torneo. La squadra si prepara ora per le sfide successive in vista della finalissima.

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Vittoria e qualificazione alla Final Four per la Pro Recco nella quinta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i liguri si impongono per 14-17 in casa dei croati dell’Havk Mladost, restano al primo posto nel Gruppo B, e staccano il pass per la fase finale della manifestazione. Nell’altro incontro del girone i magiari del Ferencvaros liquidano per 17-8 i tedeschi della Waspo 98 Hannover: in classifica la Pro Recco sale a quota 12, in coabitazione con gli ungheresi, ma al momento è prima in virtù degli scontri diretti. I liguri ospiteranno i teutonici nell’ultima giornata e, in caso di vittoria nei tempi regolamentari, affronterebbero in semifinale la seconda classificata del Gruppo A.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco vince in Croazia e si qualifica alla Final Four di Champions League! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in CroaziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League... Leggi anche: LIVE Havk Mladost-Pro Recco 0-0, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Argomenti più discussi: Pallanuoto Champions League, Pro Recco e Brescia ai quarti: gare su Sky e Now; Havk Mladost-Pro Recco oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; Pallanuoto M/ A1 Roma vis Nova vs Pro Recco 11-27; Champions League di pallanuoto, domani sera la Pro Recco giocherà a Zagabria. Champions League di pallanuoto, domani sera la Pro Recco giocherà a Zagabria buff.ly/55lpROA x.com Filip Filipovic si è appena ritirato come il più grande giocatore di pallanuoto che sia mai esistito — e non sono sicuro che questo sport sappia come elaborare ciò che ha appena perso. reddit Pallanuoto, la Pro Recco vince in Croazia e si qualifica alla Final Four di Champions League!Vittoria e qualificazione alla Final Four per la Pro Recco nella quinta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto ... oasport.it