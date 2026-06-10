Durante un concerto a Roma, un artista ha invitato una ballerina sul palco. Successivamente, davanti a una folla di circa 65.000 persone, ha eseguito una performance senza parole, accompagnata da una passerella di oltre 100 metri.

Una distesa umana di 65mila persone sotto il cielo di Roma, una passerella lunga oltre 100 metri che taglia in due il Circo Massimo come una linea luminosa nel buio, e sul palco, insieme a Cesare Cremonini, una presenza inaspettata che ha trasformato il concerto del 6 giugno in qualcosa di più di un semplice show. Ebbene sì, la prima tappa del tour Live2026 si è rivelata una vera e propria dichiarazione d’amore a cielo aperto, con la nuova compagna dell’artista bolognese che ha danzato accanto a lui davanti a decine di migliaia di spettatori. Si tratta nello specifico di Caterina Licini, trent’anni, originaria di Padova, figura è nota per chi ha seguito con attenzione i talent show italiani dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cesare Cremonini porta Caterina Licini sul palco, poi davanti a 65mila persone non ha più bisogno di parole

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