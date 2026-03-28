L’Italia ha raggiunto la finale dei playoff per accedere ai Mondiali 2026. La partita si svolgerà giovedì 26 ottobre e vedrà gli azzurri affrontare la squadra avversaria. L’incontro si terrà in una località ancora da definire e sarà trasmesso in diretta televisiva. I dettagli sul orario preciso e sugli altri aspetti organizzativi saranno comunicati nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Italia in finale dei playoff per i Mondiali 2026, quando gioca? Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso hanno battuto l’Irlanda del Nord 2-0 e strappato il pass per l’ultimo atto degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata in programma il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. Nella decisiva finale, che in caso di vittoria regalerà la qualificazione ai Mondiali 2026, l’Italia sfiderà in trasferta la Bosnia, che ha vinto 5-3 contro il Galles a Cardiff dopo i calci di rigore (1-1 al 90?). La partita è in programma martedì 31 marzo alle ore 20.45. La finale playoff dell’Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. 🔗 Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Italia in finale dei playoff Mondiali 2026: quando gioca, avversaria e dove vederla in tv

Articoli correlati

Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streamingProprio contro la Scozia arriverà l’esordio dell’Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.

Quando si gioca Bosnia-Italia, Finale playoff 2026: orario, tv, programma, streamingMartedì 31 marzo il destino dell’Italia si deciderà nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio.

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia in finale dei playoff Mondiali...

Temi più discussi: Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia in finale dei playoff Mondiali 2026: quando gioca, avversaria e dove vederla in tv; Quando gioca l'Italia la finale dei Playoff Mondiali: data e orario della partita contro la Bosnia; Mondiali: l'Italia in finale playoff, ultimo ostacolo la Bosnia.

Italia in finale dei playoff Mondiali 2026: quando gioca, avversaria e dove vederla in tvItalia in finale dei playoff per i Mondiali 2026, quando gioca? Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso hanno battuto l'Irlanda del Nord 2-0 e strappato il pass per l'ultimo atto de ... adnkronos.com

Bosnia-Italia playoff Mondiali 2026: quando si gioca la finale e tutto quello che c’è da sapereBosnia-Italia è la finale playoff per i Mondiali 2026: ecco quando si gioca, data e orario della sfida decisiva per gli Azzurri ... tag24.it

In Italia riguarda circa 3 milioni di donne, ma resta ancora una patologia sottovalutata, con un tempo di diagnosi che può arrivare fino a 8 anni - facebook.com facebook

Nesta: "In Bosnia sarà dura, serve un'Italia coraggiosa" #SkySport x.com