David di Donatello 2026 tutti i candidati quando c’è la cerimonia e dove vederla in tv e streaming

Il 1° maggio 2026 a Roma si svolgerà la cerimonia dei David di Donatello 2026, la 71ª edizione degli premi cinematografici italiani. La manifestazione si terrà in un luogo ancora da annunciare e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. La lista dei candidati comprende registi, attori e film di varia provenienza, alcuni già noti e altri emergenti nel panorama del cinema italiano.

Roma, 1° maggio 2026 – Il cinema italiano si prepara alla notte dei David di Donatello 2026. Le candidature della 71esima edizione mettono al centro una sfida ampia, con autori affermati, nuovi nomi e film che hanno attraversato generi e registri diversi. La cerimonia di premiazione andrà in onda il 6 maggio in prima serata su Rai 1. A guidare la corsa è Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha ottenuto 16 candidature. Il film è presente anche nelle categorie più pesanti, da miglior film a miglior regia, e conferma il ruolo centrale di Sossai in questa edizione dei premi. I candidati a miglior film e miglior regia. Nella categoria miglior film sono candidati Cinque secondi di Paolo Virzì, Fuori di Mario Martone, La grazia di Paolo Sorrentino, Le assaggiatrici di Silvio Soldini e Le città di pianura di Francesco Sossai.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate David di Donatello 2026: una petizione chiede ai candidati di disertare la cerimoniaIl movimento Siamo ai titoli di coda ha chiesto di protestare per denunciare la difficile situazione del settore cinematografico. Insinna e Balti condurranno i David di Donatello 2026, ecco tutti i candidati ai premi(Adnkronos) – Annunciati oggi i candidati e i conduttori della 71esima edizione dei David di Donatello. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: David di Donatello 2026, per Sergio Castellitto bisognerebbe demolire la congregazione. Valeria Golino si propone invece come portavoce; David di Donatello 2026, Premio Speciale Cinecittà a Vittorio Storaro; David di Donatello, protesta o boicottaggio: in campo anche Valeria Golino; David di Donatello 2026 – Bruno Bozzetto riceverà un David Speciale. David di Donatello 2026, Premio Speciale Cinecittà a Vittorio StoraroIl direttore della fotografia Vittorio Storaro riceverà il Premio Speciale Cinecittà nel corso della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento, promosso da Cinecittà in collaborazio ... tg24.sky.it David di Donatello 2026, quando in tv la 71° edizione su Rai1: candidature e conduttoriTornano i David di Donatello 2026 in tv: scopriamo la data di messa in onda su Rai1, i conduttori e le candidature. superguidatv.it Sul numero di Telesette in edicola un super speciale sui David di Donatello 2026 #daviddidonatello #cinema #speciale #inedicola #telesette facebook Il premio David di Donatello per la miglior coppia sul set va a… Flavio Insinna e Bianca Balti conducono la 71ª edizione dei @PremiDavid, il 6 maggio in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay #David71 x.com